Federico Boveri, direttore sportivo del Novara, ha parlato a TMW Radio, soffermandosi sulla prima giornata contro l'Inter U23: "L'Inter U23 alla prima giornata è un po' un'incognita, in Coppa Italia troveremo la Juventus Next Gen. Diciamo che per noi saranno due test importanti, ma al tempo stesso forse non ci danno poi veramente quell'indicazione che possiamo avere dal campo affrontando altre avversarie, perché sono due squadre fatte di fuoriclasse, di giovani che probabilmente hanno ben altre categorie nel loro futuro: mi sembrano due squadre preparate che potranno fare un campionato comunque importante in entrambi i gironi. Quel che è certo è che noi ci faremo trovare pronti per affrontarle al meglio", le parole raccolte da TuttoC.