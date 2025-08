L'Atalanta partirà per la Germania senza Ademola Lookman. Come riporta il Corriere della Sera nell'edizione di Bergamo, l'attaccante vuole lasciare gli orobici, ma senza infortunio sarebbe stato convocato per la sfida al Lipsia. Non c'è strappo tra giocatore e club, al contrario Lookman potrebbe esserci regolarmente a Colonia nel successivo test tra una settimana. Non ha chiesto di saltare la convocazione, ha fiducia nelle scelte dell'Atalanta.

Per contro l'Inter è più impaziente, ma l'offerta fatta non sembra ancora quella giusta. In compenso le pretendenti alternative come l'Atletico Madrid sembrano aver cambiato obiettivo (Raspadori).