Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, è stato protagonista di un dialogo con i tifosi partenopei sul palco del ritiro di Castel Di Sangro. Nel corso della chiacchierata, il classe 2000 ha passato in rassegna alcune reti messe a segno, anche durante la passata stagione. Di seguito le sue parole riprese da TuttoNapoli: "Il gol più bello della mia carriera? Sicuramente mi ricordo uno contro il Bari, giocavo nel Palermo e segnai su punizione in Serie C. Poi lo scorso anno ne ho fatto uno bello contro l'Inter e contro il Monza".