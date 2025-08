In attesa di capire qual è realmente la situazione per Ademola Lookman, secondo Tuttosport all'Inter stanno riaprendo il file riguardante le possibili alternative all'attaccante anglo-nigeriano dell'Atalanta.

Il primo nome nella lista dopo Lookman è quello di Lois Openda, attaccante del Lipsia in uscita dal club della Red Bull. Il giocatore vuole infatti disputare la Champions League e i tedeschi hanno già acquistato Johan Bakayoko, suo possibile sostituto. Gli altri nomi sul taccuino sono quelli di Ben Seghir e Nkunku.