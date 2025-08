Gli ultimi aggiornamenti sul fronte Yann Bisseck, che sarebbe disposto ad accettare l'offerta del Crystal Palace, in attesa che gli inglesi soddisfino le richieste dei nerazzurri (offerta di 32 milioni a fronte di una domanda di 40 milioni), guadagna posizioni la candidatura di Koni De Winter per sostituire proprio il tedesco nella rosa a disposizione di Cristian Chivu, vista la sua propensione ad agire come braccetto in una difesa a tre.

Se il belga, che spera in una chiamata da Milano nonostante l'interesse del Bournemouth, si vestisse di nerazzurro anche la Juventus ne sarebbe felice, in quanto godrebbe del 20% sul ricavato, stabilito nel momento della cessione al Genoa per 8 milioni di euro. E, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, se il Grifone ottenesse i 25 milioni che si aspetta dall'Inter per De Winter, ai bianconeri andrebbero circa 5 milioni di euro. Inoltre, la Juve girerebbe proprio al Genoa il possibile sostituto in difesa, Facundo Gonzalez, fresco di rientro dal prestito alla Sampdoria.