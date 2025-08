Arrivano altri aggiornamenti dal fronte Lookman. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, l'Atalanta ha rifiutato l'offerta da 45 milioni di euro (42 milioni di parte fissa più 3 di bonus) dell'Inter. Anche se non ha fatto un prezzo, per la Dea l'attaccante nigeriano non è incedibile.

Nelle ultime 48 ore il giocatore e gli agenti, presenti in Italia e a Bergamo, sono stati chiari con l'Atalanta chiedendo più volte il via libera. Ora lo stesso Lookman ha ancora intenzione di parlare con l'Atalanta e chiedere di andar via, insistendo e prendendo una posizione forte.

Poi dovrà decidere l'Inter come proseguire. Ci saranno nuovi contatti con gli agenti di Lookman per capire quale sarà la strada finale di questa vicenda.