Si aggiunge anche il nome di Andrea Pinamonti alla lunga lista dei candidati che l'Atalanta sta valutando per sostituire Mateo Retegui, ceduto per la cifra monstre di 60 milioni di euro ai sauditi dell’Al-Qadsiah. Lo riporta Sportmediaset.

Recentemente, l'Arciere di Cles ha fatto capire che si sta guardando e che il suo futuro è tutto da scrivere. Versione confermata anche dal suo agente, Enzo Raiola, a Derbyderbyderby.it: "Senza nulla togliere a Sassuolo o Genoa, credo che Andrea possa giocare per un club di alta classifica dopo l'anno che ha fatto in rossoblu. Si è caricato la squadra sulle spalle, si è responsabilizzato più di qualche anno fa. Per me è pronto per un grande club, sia in Italia che all'estero", le sue parole.