È stato un primo agosto particolarmente movimentato in chiave Ademola Lookman. L'Atalanta, nel tardo pomeriggio di oggi, ha comunicato ufficialmente all'Inter di aver respinto la proposta per il centravanti nigeriano. Di lì a poco il nigeriano ha rimosso da Instagram le foto con la maglia della Dea, togliendo anche la biografia sui social che lo descriveva come "giocatore dell'Atalanta" (su Instagram e X).

I tifosi della Dea stanno mostrando in queste ore il loro disappunto sui canali social, consapevoli del fatto che molto probabilmente il giocatore è arrivato a un punto di non ritorno con il club d'appartenenza per cercare di convincerlo ad aprire spiragli necessari alla cessione.

Ci si interroga, lato Inter, su quali saranno i prossimi passi della dirigenza. Il giocatore non è incedibile e nelle ultime 48 ore, come evidenziato da Fabrizio Romano, gli agenti, presenti in Italia e a Bergamo, sono stati chiari con l'Atalanta, chiedendo più volte il via libera. Già l'anno scorso Lookman chiese di non essere convocato per la prima di campionato contro il Lecce, dopo che il PSG aveva bussato alla porta bergamasca.

Il 'messaggio social' odierno appare piuttosto chiaro circa la volontà del calciatore di cambiare aria e sposare la causa interista. Ma l'Atalanta resta un osso duro e toccherà all'Inter alzare l'offerta per arrivare alla meta desiderata.