Era nell'aria da giorni, adesso è ufficiale: Luca Di Maggio, dopo l'esperienza al Perugia nella scorsa stagione, sale di categoria e va a unirsi al neopromosso Padova in prestito, con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dei nerazzurri. A seguire la nota ufficiale del club biancoscudato:

"Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del centrocampista classe 2005 Luca Di Maggio. Di Maggio arriva al Padova in prestito dall’Inter con opzione di riscatto ed opzione di contro-riscatto a favore del club nerazzurro.

Luca Di Maggio nasce a Segrate (Milano) il 31 marzo 2005 ed è un centrocampista di 177 cm.

Cresciuto calcisticamente nell’Inter, ha disputato 24 gare con l’Under 17 nella stagione 2021/2022 siglando 8 reti, più 2 reti in 4 presenze nella fase finale, ed 1 presenza con l’Under 18. Nella stagione 2022/2023 gioca 6 gare con l’Under 18 siglando una rete, ma viene trasferito in pianta stabile con la Primavera, dove disputa 26 gare, con una rete messa a segno, più 2 gare nella fase finale, 1 gol in Coppa Primavera, e 5 presenze in Youth League europea. Nella stagione 2023/2024 disputa 29 gare in Primavera con 8 reti messe a segno, più una rete in Coppa Primavera e ben 7 gare in Youth League europea. Nela stagione 2024/2025 viene mandato in prestito al Perugia, in Serie C girone B, dove fa il suo esordio tra i professionisti il 24 agosto 2024 (Pianese-Perugia 3-3) e mette a segno 3 reti (contro Lucchese, Arezzo e Spal) in 21 gare".