Lo strappo di Ademola. Infuriato, evidentemente, per la risposta negativa dell'Atalanta all'Inter, Lookman ha preso e cancellato ogni riferimento al club bergamasco dai suoi social ufficiali, foto comprese. Ora, nella biografia delle pagine, si trova solo questa dicitura: “Football player for Nigeria. God is Great”.

"Dal tardo pomeriggio di ieri Ademola ha svestito i panni da giocatore dell’Atalanta. Al momento lo ha fatto sui social, dai prossimi giorni bisognerà capire se arriverà anche uno strappo più concreto con il mondo bergamasco - scrive la Gazzetta -. Lui che già l’anno scorso sempre ad agosto aveva borbottato per non essere passato al Psg". Il nigeriano si era messo di traverso, non accettando la scelta sulla sua permanenza dopo l'addio di Koopmeiners. E aveva saltato la Supercoppa col Real e la prima giornata di campionato a Lecce.

"Adesso la situazione è diversa, con questa scelta di togliere dai social qualsiasi riferimento alla sua condizione di giocatore dell’Atalanta. Un messaggio decisamente forte seppure non rivoluzionario. Diversi giocatori hanno adottato questo sistema nel recente passato. Un modo per iniziare a forzare la mano, il passo precedente forse a qualcosa di più concreto. Una presa di posizione che innanzitutto non è piaciuta ai tifosi. Le reazioni sui social alla sua scelta vanno tutti ad abbracciare la posizione dell’Atalanta e a condannare quella del nigeriano", si legge.