Sta per sbloccarsi, secondo quanto raccolto da TMW, il trasferimento di Lucas Beltran al Flamengo. I brasiliani hanno da tempo il sì della Fiorentina, che ha accettato 12 milioni più 3 di bonus per la punta argentina. A prendere tempo è stato invece proprio il diretto interessato, poco convinto di tornare in Sudamerica. La novità è che Beltran si sarebbe convinto ad accettare il trasferimento e una sua cessione potrebbe avere conseguenze sul mercato in uscita dell'Inter.

Non è un mistero infatti che ai viola piaccia Sebastiano Esposito, al centro di una trattativa ancora in corso con il Cagliari. Se la Fiorentina facesse spazio in attacco potrebbe farsi avanti con i nerazzurri per la punta di Castellammare di Stabia, valutata intorno agli 8 milioni di euro a un anno dalla scadenza.