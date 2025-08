Prima il no dell'Atalanta all'offerta da 45 milioni di euro dell'Inter, poi la dura risposta social di Lookman che rimuove ogni riferimento all'Atalanta sul suo profilo Instagram, togliendo anche il segui al club bergamasco.

Lookman è incedibile oppure no? Esiste un prezzo che accontenta l'Atalanta? L'Inter che farà? Sono alcune delle domande che i tifosi dell'Inter si stanno ponendo in questo pomeriggio di fuoco. Secondo quanto riportato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, la telenovela non è da considerarsi chiusa. "To be continued...", l'ultimo messaggio pubblicato sui social.