La vicenda Lookman non è ancora del tutto chiusa. L'Inter capirà nelle prossime ore come reagire al no dell'Atalanta all'offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus presentata nei giorni scorsi.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, l'alternativa numero uno resta Nkunku del Chelsea. All'Inter piace, può giocare come numero 9 o numero 10 in attacco.

L'operazione va ancora studiata e il giocatore percepisce un ingaggio importante che andrebbe ridotto. L'Inter si è informata però su tutto e sa che il Chelsea lo vuole vendere. Su Sancho non c'è ancora nulla di concreto, anche se resta sul mercato.

Chiusura dedicata a Giovanni Leoni. Resta sempre nel mirino dell'Inter, non è ancora il momento di parlare di una trattativa tra Inter e Parma, e bisogna monitorare l'andamento del mercato nerazzurro per capire il budget che resterà a disposizione.