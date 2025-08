Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter, potrebbe molto presto iniziare una nuova avventura, sempre in Serie A. Dopo l'esperienza della scorsa stagione con la maglia dell'Empoli, è il Cagliari la squadra che sta spingendo con maggiore insistenza per assicurarsi le prestazioni del classe 2002. Come riferisce La Nuova Sardegna, infatti, dopo una fase di stallo e il raffreddamento dei contatti tra le due parti, ecco che le trattative sono riprese e si potrebbe arrivare a un'intesa molto presto.