E adesso, dopo i fatti della giornata di ieri, l'Atalanta come gestirà Lookman, palesemente e comprensibilmente sul piede di guerra? Se lo domanda la Gazzetta dello Sport, che aggiunge anche un altro quesito: se la trattativa con l'Inter dovesse saltare definitivamente, sarebbe possibile ricomporre la frattura col nigeriano?

Si parte da lunedì, giorno nel quale in teoria Lookman dovrebbe presentarsi al centro di allenamento atalantino per proseguire a lavorare sul campo. "Nessuno a Zingonia si meraviglierà se lunedì, alla ripresa del lavoro della squadra post Lipsia, Lookman invertirà il registro tenuto, in base ad un gentleman agreement con i vertici del club, fino a ieri: mai una seduta di terapie saltata e comportamenti mai sopra le righe. Quota bassa, dunque, per una sua assenza agli allenamenti in agenda per la prossima settimana. Anche se il programma post lesione al polpaccio prevederebbe per lui un graduale rientro in gruppo, a cominciare da martedì-mercoledì", si legge.

Una situazione che inizierebbe davvero ad assomigliare a quella di un anno fa con protagonista Koopmeiners. Dunque, il club bergamasco appare rodato: "L’olandese, a colpi di certificati medici, scelse di arrivare alla rottura e protrasse la sua assenza da Zingonia fino alla definizione della trattativa con la Juventus, verificando però nel frattempo quanto l’Atalanta sappia non sentirsi messa all’angolo da certe prese di posizione", ricorda la rosea.

E se l'Inter si tirasse definitivamente indietro? Lookman rischierebbe di arrivare al 2 settembre senza una nuova destinazione o accetterebbe altre proposte finora rifiutate? Finora - come rivela la rosea - non sono arrivate proposte concrete oltre quella dell'Inter. Questa è la realtà. E la priorità dei Percassi è trovare il sostituto di Retegui.