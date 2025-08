Non c'è legame tra la situazione Taremi e la vicenda Lookman: l'iraniano partirà a prescindere, come da comunicazione Inter allo stesso attaccante. Come conferma il Corsport, i nerazzurri vorrebbero intascare qualche milione (8-10) dalla sua cessione e, soprattutto, sgravarsi da un contratto da 3 milioni netti a stagione fino a giugno 2027. In tal senso, sono attese novità serie nella prossima settimana: piace a Besiktas, Fulham, Leeds, Nottingham e West Ham.

Taremi è solo uno degli esuberi. In uscita anche Asllani, Seba Esposito e Palacios. Tutti vogliono però restare in Italia, restringendo il campo degli acquirenti. Di conseguenza complicano i piani dell'Inter che vuole monetizzare adeguatamente i loro cartellini. "L’esempio più valido è proprio quello dell’albanese, impuntatosi nel dire no al Betis Siviglia nelle scorse settimane e non semplice da piazzare nel nostro campionato partendo da una richiesta di 18 milioni per il cartellino - si legge -. L’ex Empoli non rientra nei piani di Chivu, a cui può bastare un solo regista puro come Calhanoglu, così come Sebastiano Esposito e Palacios. Si tratta di calciatori giovani, che hanno bisogno di giocare con continuità, e proprio alla luce della giovane età l’Inter preferisce lasciarli partire per incassare subito. Tra l’altro l’argentino era arrivato un anno fa per 6,5 milioni (contratto fino al 2029) e i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di mettere a bilancio una minusvalenza".