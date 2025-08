Dopo la notizia del 'no' dell'Atalanta all'Inter per Ademola Lookman, cominciano a emergere le ricostruzioni su quanto successo tra i due club negli ultimi minuti. Qualcuno ha svelato semplicemente il rifiuto, altri si sono spinti oltre parlando della mossa della Dea di togliere il nigeriano dal mercato. In mezzo a queste due versioni, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nonché primo giornalista a raccontare dell'interessamento dell'Inter per Lookman, ha detto la sua su Instagram: " L'incedibilità di Lookman non è la mia interpretazione ma quella fornita dall'Inter di fronte al fatto che l'Atalanta non ha mai fatto un prezzo: 50, 60, 70 (milioni di euro, ndr). La risposta dell'Atalanta è stata "offerta non accettata, grazie per esservi interessati a un nostro giocatore".