In controtendenza rispetto alle ultime indiscrezioni, secondo Repubblica saremmo a una svolta per il futuro di Yann Bisseck. Il tedesco avrebbe infatti chiesto ai nerazzurri di potersi trasferire al Crystal Palace, che gli avrebbe offerto un quadriennale da 5 milioni netti a stagione convoincendolo ad abbracciare l'esperienza in Premier League.

L'Inter però ha già rifiutato i 32 milioni offerti dal Palace, chiedendone 40. Si attende dunque un rilancio da parte dei londinesi, per avvicinarsi alla richiesta della controparte.