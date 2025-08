Protagonista ieri nel match vinto in goleada dal Milan contro il Perth Glory, grazie a un gol segnato su rigore con uno scavetto, il classe 2008 Christian Comotto si è preso la scena anche sui giornali sportivi odierni. In particolare, sul Corriere dello Sport si legge un retroscena di mercato secondo il quale il promettente centrocampista in passato fu a un passo dall'Inter ma decise di sposare il progetto rossonero per via dell'amicizia che lo lega a Francesco Camarda, altro gioiello della cantera milanista, finito in prestito al Lecce.