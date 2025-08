Come si concluderà la vicenda relativa ad Ademola Lookman? Sono ore di riflessione in casa Inter. La dirigenza nerazzurra è chiamata al rilancio per cercare di accontentare le richieste dell'Atalanta. Secondo quanto riferisce Sportitalia l'Inter non ha ancora deciso come muovere i prossimi passi: la riflessione continuerà e il nigeriano valuterà eventuali altre soluzioni solo quando l'inter gli comunicherà (eventualmente) di non voler rilanciare.

Sempre secondo l'emittente, Lookman promette 'guerra totale' all'Atalanta, ben oltre le sortite sui social, con la cancellazione di tutte le immagini che abbiamo raccontato in serata. Anche in queste ore l'attaccante nigeriano ha ribadito la sua volontà, che si chiama Inter. La richiesta atalantina non cambia: 50 milioni di euro.