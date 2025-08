La Gazzetta dello Sport non cambia versione: Bisseck ha declinato l'offerta del Crystal Palace che aveva messo sul piatto 32 milioni, peraltro non sufficienti poiché l'Inter ne chiede 40. E allora quello che filtra da Appiano è che senza un'uscita non ci sarà alcuna entrata in difesa, quindi si resterebbe così.

De Winter piace sempre, il Genoa lo valuta circa 25 milioni (trattabili), ma servirebbe un addio che al momento non c'è. Sul belga è piombato anche il Bournemouth di Iraola, che sta per salutare Zabarnyj (70 milioni di euro dal Psg).

A proposito di uscite, la rosea ricorda anche come ci siano da piazzare Asllani (che secondo il giornale ha rifiutato diverse proposte dall’estero, Betis su tutte) e Sebastiano Esposito (piace al Cagliari e alla Fiorentina).