L'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha fornico alcuni aggiornamenti di mercato relativi ad alcune pedine interiste. Di seguito le sue parole: "Bisseck? Per Chivu è molto importante e non vorrebbe la sua partenza. Pavard è un nome per il quale l'Inter sarebbe disposta ad ascoltare eventuali offerte. Frattesi? Ci sono squadre che fanno sondaggi, l'Inter ragiona anche per un rinnovo contrattuale. Al momento nessuna proposta ufficiale arrivata ai nerazzurri".