L'Inter vuole sapere dall'Atalanta il costo del cartellino di Lookman e vuole riflettere su un eventuale nuovo rilancio. Secondo quanto riportato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, questo è l'ultimo aggiornamento della telenovela di mercato destinata al "to be continued". Lookman è stato abbastanza esplicito sui social, ma Percassi non ha mai comunicato un prezzo. L'Inter resta in attesa.