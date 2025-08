L'Atalanta non ha fissato un prezzo preciso per Ademola Lookman, ma il valore del nigeriano è sicuramente superiore all'offerta che l'Inter ha recapitato al club bergamasco. Così Matteo Moretto nell'aggiornamento serale sul canale Youtube di Fabrizio Romano. La Dea farà partire il nigeriano solamente se arriverà un'offerta che il club riterrà congrua. L'Inter non sta ferma e, dal canto suo, valuta le alternative: in giornata ha avuto nuovi contatti con gli agenti di Nkunku, una delle primissime alternative a Lookman. Ci sono difficoltà relative allo stipendio dell'attaccante del Chelsea, ma la novità di giornata è che l'Inter sta iniziando a lavorarci concretamente.