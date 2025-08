L'Atalanta ha deciso: Ademola Lookman non si muove per meno di 50 milioni di euro. Una mossa, come si legge sul Corriere della Sera, che ha infastidito parecchio l'attaccante. Ma l'Inter, al momento, oltre l'ultima proposta fatta non andrà. Da via della Liberazione sentono di aver fatto il massimo, dato che una cifra così per un singolo giocatore non la si spende dal 2020, quando fu preso Hakimi.

Il momento della verità sarà l'inizio di settimana prossima, fronte giocatore. Dovrebbe infatti recuperare dall'ultimo infortunio e lì si vedranno le sue mosse. L'Inter, dal canto suo, punterà sulla forte volontà di Lookman di trasferirsi a Milano. Lo scorso anno andò alla rottura dopo l'interesse del Paris Saint-Germain, ma dopo dieci giorni rientrò in gruppo forte della promessa della dirigenza di essere ceduto quest'anno.