Da lunedì, ad Appiano Gentile, ci sarà anche Davide Frattesi. Il centrocampista operato lo scorso 10 luglio di sports hernia bilaterale, secondo Tuttosport, sosterrà una serie di allenamenti differenziati, quindi tornerà a lavorare in gruppo tra un paio di settimane.

L'obiettivo è provare ad esserci tra i convocati già per la prima di campionato contro il Torino del 25 agosto. Il giocatore, se fosse rimasto Inzaghi, sarebbe stato quasi certamente ceduto. Adesso è invece diventato incedibile, nonostante fosse sul taccuino di Juventus, Roma e Napoli. Potrebbe giocare a centrocampo ma anche come uno dei trequartisti. A settembre, poi, inizieranno i colloqui con l'agente per prolungare il contratto fino al 2030 e alzare l'ingaggio fino a 3,4 milioni a stagione (attualmente ne guadagna 2,8 fino al 2028).