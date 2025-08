San Juan del Sur è un paesino della costa pacifica del Nicaragua vicino al confine con il Costa Rica, un villaggio vivace protetto da una baia che regala panorami da cartolina e mozzafiato. È qui che nasce il nuovo progetto di Inter Campus in Nicaragua in collaborazione con l’associazione americana Comunidad Connect che dal 2007 è impegnata proprio in questa zona con attività sociali per combattere la povertà attraverso programmi che promuovano sviluppo all’interno della comunità locale.

Sono un centinaio i bambini e le bambine che hanno ricevuto per la prima volta la maglia nerazzurra e che hanno partecipato ai loro primi allenamenti guidati dai coach nicaraguensi. In grande quantità i genitori presenti a bordo campo durante le attività, tutti entusiasti del percorso appena intrapreso dai loro figli. Le prospettive del progetto sono ampie e insieme a Comunidad Connect pensiamo che l’impatto sarà significativo, non solo per i bambini e le bambine, ma per l’intera comunità della zona interessata.

Il paesino di San Juan del Sur, già estremamente colorato, si tinge ora anche di nerazzurro. Per centinaia di bambini una nuova avventura ed un percorso che rappresenterà un momento importante per la loro vita, fatto di conoscenze, apprendimento, nuove amicizie e divertimento.