A una domanda provocatoria posta da un giornalista, Dani Olmo, fantasista del Barcellona, ha saputo rispondere con eleganza, dribblando le polemiche. Come riporta il Mundo Deportivo, al calciatore spagnolo è stato chiesto se a San Siro si fosse consumato un 'furto', dopo l'eliminazione in semifinale di Champions League del club blaugrana per mano dell'Inter dopo un doppio confronto folle. Olmo ha replicato così: "Furto? E perché? Se avessimo segnato un gol in più non saremmo qui a parlarne. Con l'Inter è stata una doppia sfida molto equilibrata. Certo, un fallo o un fuorigioco possono fare la differenza. Ma non dobbiamo cercare scuse. Non siamo arrivati in finale per una questione di dettagli. La Champions resta un sogno", ha spiegato Olmo, parlando in vista degli obiettivi della prossima stagione.