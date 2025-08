Probabilmente, bisognerà attendere ancora qualche ora per conoscere la posizione dell'Atalanta rispetto all'offerta dell'Inter da 42 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus per Ademola Lookman, inviata a Zingonia per iscritto martedì sera. "Sembra che la risposta arrivi in serata. Ma non ho certezze", ha svelato su Instagram Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il primo giornalista a raccontare dell'interessamento dei nerazzurri per l'attaccante nigeriano.