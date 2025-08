Il futuro di Gianluigi Donnarumma è tuttora in bilico. I francesi hanno praticamente chiuso per Lucas Chevalier e, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non c'è ancora un accordo per il rinnovo di contratto tra l'azzurro e i parigini.

Le big di Premier League si stanno muovendo. Il Manchester United, scontento di Onana, sarebbe particolarmente interessato alla situazione di Donnarumma, in scadenza a giugno 2026. L'estremo difensore ha già rifiutato una prima proposta di rinnovo del PSG.