Alla mezzanotte di ieri, giovedì 31 luglio 2025, è scaduta la possibilità per i principali club europei di ingaggiare Denzel Dumfries a prezzo scontato, tramite il pagamento della clausola rescissoria da 25 milioni di euro. La possibilità è sfumata per il Barcellona, ma anche per il Manchester United, una società che negli anni ha manifestato il maggior interesse verso il laterale olandese, soprattutto quando sulla panchina dell'Old Trafford sedeva il connazionale Erik Ten Hag.

Stando a quanto riporta il Manchester Evening News, in realtà, quest'estate è sempre sembrata una forzatura per i Red Devils tornare sui propri passi per un ex obiettivo di mercato, visto che il club inglese ha preferito dare priorità al rafforzamento del reparto offensivo con gli arrivi di Matheus Cunha e Bryan Mbeumo.