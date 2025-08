Il primo segnale concreto di Ademola Lookman nella trattativa tra Inter e Atalanta è arrivato. L'attaccante nigeriano ha rimosso ogni riferimento all'Atalanta dal suo profilo Instagram e ha smesso anche di seguire il club bergamasco.

Tutto è avvenuto a ridosso del no dell'Atalanta all'offerta da 45 milioni di euro complessivi presentata dall'Inter nei giorni scorsi e potrebbe ruotare alla promessa strappata dal giocatore e dal suo entourage nei mesi scorsi per una cessione in estate. Resta da capire se ci sarà una rottura importante tra Lookman e l'Atalanta e se questa porterà ad un altro colpo di scena.