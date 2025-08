Non c'è il nome di Ademola Lookman nella lista dei convocati diramata da Ivan Juric per l'amichevole tra Atalanta e Lipsia, in programma domani alla Red Bull Arena. Una notizia che non c'entra nulla con il mercato, visto che l'attaccante nigeriano è indisponibile per un problema al polpaccio accusato nei giorni scorsi. Per la cronaca, l'obiettivo dell'Inter si sta allenando a parte ed è sulla via del recupero, ma non ha fatto in tempo a mettersi a disposizione del tecnico croato.