Dato quel che sta accadendo nella trattativa per provare a portare Ademola Lookman a Milano, l'Inter potrebbe anche decidere, secondo il Corriere della Sera, di spostare l'investimento inizialmente previsto per l'anglo-nigeriano in un altro reparto.

Ad esempio la difesa, dove c'è sempre Giovanni Leoni nel mirino, il difensore del Parma classe 2006 che Cristian Chivu ha lanciato come titolare durante il suo periodo da allenatore dei gialloblu. Questo soprattutto se Yann Bisseck dovesse andare in Premier League.