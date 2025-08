Niente fretta, nulla è saltato. Lo assicura la Gazzetta dello Sport: l'Inter continua a volere Ademola Lookman e solo quando proprio non dovesse essere più ragionevolmente possibile si andrebbe su altri profili.

Adesso - come racconta la rosea - i nerazzurri (di Milano) si prenderanno del tempo per capire la strategia, ma le strade possibili restano due. La prima è legata a doppio filo col giocatore, il quale ha già un accordo con l’Inter da diverso tempo con un’intesa raggiunta sulla base di 4,5 milioni netti l’anno fino al 2030. "Tradotto: Lookman vuole l’Inter e l’ha fatto capire in più occasioni. In una di queste ha rifiutato anche la corte del Napoli campione d’Italia. La “speranza” nerazzurra, ora, è che Lookman forzi la mano con la Dea per poi cercare di far riprendere la trattativa e infine viaggiare spedito e sereno verso San Siro". In tal senso, il nigeriano ha già iniziato la battaglia di nervi, cancellando ogni riferimento social all'Atalanta. L'offerta di 42+3 è ritenuta corretta e difficilmente sarà ritoccata, anche perché dall'altra parte continuano a non fare un prezzo.

"La seconda via è la caccia al sostituto. Presto per parlare di nomi concreti e trattative già intavolate - assicura la Gazzetta -. I nerazzurri sono in una fase di stallo. L’unico nome su cui si può dire qualcosina in più è francese e gioca in Premier League: si tratta di Christopher Nkunku, esterno d’attacco della stessa età di Lookman, classe 1997. L’ex Lipsia, reduce dalla vittoria della Conference League e del Mondiale per Club con il Chelsea, è stato proposto, valutato e tenuto lì, ma resta per ora defilato, soprattutto per le riflessioni legate ai costi. Nkunku – comunque in uscita - è legato ai Blues fino al 2029 e guadagna 6,5 milioni a stagione. Con Lookman è stato chiuso un accordo sulla base di 4,5 milioni l'anno fino al 2030. Due in meno rispetto a quelli che percepisce il francese. Il Chelsea l’ha pagato 65 nel 2023. Un investimento importante dopo i 70 squilli di Lipsia in quattro anni. Nkunku ha chiuso l’annata scorsa con 15 gol in 48 partite, di cui 24 da titolare (quasi tutte nelle coppe). Ha segnato tre reti in Premier e sette in Conference League, preliminari compresi".