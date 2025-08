Dopo essere stato ad inizio estate una delle possibili alternative in attacco per l'Inter, ora Rasmus Hojlund è entrato nel mirino del Milan. L'attaccante danese, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ha fatto sapere un paio di giorni fa di voler rimanere al Manchester United, ma la sua situazione è in evoluzione.

Nell'ultima stagione ha segnato solo 4 reti in 23 gare. Anche per questo è ipotizzabile che l'attaccante possa lasciare i Red Devils in prestito, magari anche in tempi più brevi di quanto possa accadere a Vlahovic con la Juventus, altro obiettivo nei radar del Milan.