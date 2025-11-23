Non c'era alcun dubbio e la conferma è arrivata: per il derby di Milano il Meazza ha registrato il tutto esaurito, come ampiamente previsto. Nello specifico, come comunicato dal club nerazzurro, sono 75.562 gli spettatori presenti a Inter-Milan a dispetto delle basse temperature che avrebbero potuto sconsigliare un'esperienza all'aperto come questa.

Tra l'altro, con 8.649.494 euro d'incasso si registra il record storico per la Serie A.