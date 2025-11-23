Poco prima del calcio d’inizio del secondo tempo, arriva la dichiarazione flash di Carlos Augusto ai microfoni di DAZN: “Più offensivo nella ripresa? Devo stare attento ma dobbiamo attaccare stando attenti. Dobbiamo avere equilibrio ma faremo la nostra gara”.

Sezione: Focus / Data: Dom 23 novembre 2025 alle 21:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
