A pochi istanti dal fischio d'inizio di Inter-Udinese, Gabriele Cioffi parla così ai microfoni di Sky Sport: "I risultati? La medicina di cui aveva bisogno la squadra - esordisce -. Abbiamo un piano gara ben definito, ma contro questa Inter il piano gara dura 3'. Ci vuole coraggio in fase difensiva e di non possesso, mentre in fase di possesso serve coraggio di proporre. Schemi sì, ma tanto cuore. Lucca? Sta facendo molto bene, ha impattato sulla squadra e ha data una risposta. La sua continuità sarà una discriminante, noi ci crediamo ma per primo ci deve credere lui".