Protagonista assoluto della gara dell’Olimpico-Grande Torino con l’assist per Giovanni Simeone e non solo, Emirhan Ilkhan è giustamente premiato come Panini Player of the Match di Torino-Inter. Ilkhan, dopo la premiazione sul campo e le foto di rito, arriva in postazione Sky Sport per commentare quanto accaduto questa sera all’Olimpico-Grande Torino.

Hai vinto questo trofeo davanti al tuo connazionale Calhanoglu, che non era in campo.

“In Turchia per noi è un idolo e il nostro capitano. Speriamo giochi l’anno prossimo, sono felice di poter giocare con uno come lui”.