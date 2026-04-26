Protagonista assoluto della gara dell’Olimpico-Grande Torino con l’assist per Giovanni Simeone e non solo, Emirhan Ilkhan è giustamente premiato come Panini Player of the Match di Torino-Inter. Ilkhan, dopo la premiazione sul campo e le foto di rito, arriva in postazione Sky Sport per commentare quanto accaduto questa sera all’Olimpico-Grande Torino.

Hai vinto questo trofeo davanti al tuo connazionale Calhanoglu, che non era in campo.
“In Turchia per noi è un idolo e il nostro capitano. Speriamo giochi l’anno prossimo, sono felice di poter giocare con uno come lui”.

Sezione: L'avversario / Data: Dom 26 aprile 2026 alle 20:32
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.