SASSUOLO-INTER 0-2 (11' Bisseck (I), 28' Thuram (I))

LIVE MATCH

HALFTIME REPORT - Il Sassuolo prova a shockare l'Inter con una partenza bruciante, con Federico Dimarco che si rende subito protagonista con un salvataggio clamoroso sul tiro a botta sicura di Ismael Kone. Ma Dimarco il meglio di sé sin qui lo ha dato in fase offensiva: suoi gli assist per i gol di Yann Bisseck prima e Marcus Thuram poi, sua la traversa su calcio di punizione dalla grande distanza. Sassuolo che troverebbe anche la rete a riaprire i giochi con Kristian Thorstvedt che però viene cancellata dal fuorigioco di Armand Laurienté. Partita decisamente intensa.

45' + 2 - Chiffi chiude la contesa per il primo tempo: Inter in vantaggio per 2-0 sul Sassuolo grazie ai gol di Bisseck e Thuram.

45' + 1 - Due minuti di recupero che iniziano adesso.

45' - Errore di comunicazione con Thuram, il passaggio in area viene raccolto dalla difesa del Sassuolo.

43' - Attenzione, gol annullato: Laurienté era partito in fuorigioco prima del cross.

41' - IL SASSUOLO ACCORCIA CON THORTSVEDT! Cambio di fronte di Laurienté che trova Berardi il cui tiro diventa un assist acrobatico che viene recepito dal norvegese bravo ad anticipare Akanji e beffare Sommer.

40' - Pinamonti parte in posizione più che dubbia, il guardalinee non segnala nulla e l'azione prosegue fino all'uscita di Sommer che blocca il pallone.

38' - Muric stavolta è attento sul tiro di Zielinski che approfitta dell'assist di Lautaro e calcia dopo una finta, il portiere kosovaro chiude in corner.

37' - Zielinski appoggia a Dimarco, il cui tiro è respinto.

36' - Stavolta è l'Inter ad avere una punizione interessante per fallo di Thorstvedt su Sucic.

34' - Fallo di Luis Henrique su Laurienté, punizione per il Sassuolo che può causare pericoli.

33' - Dimarco stavolta chiede un po' troppo a se stesso, assist di tacco che termina fuori.

31' - Pinamonti soccorso dopo l'intevrento di Bisseck, deve uscire dal campo.

29' - Bisseck bravissimo a controllare Pinamonti in posizione pericolosa, chiusura in corner del tedesco.

IL GOL DI THURAM - Ancora Dimarco protagonista col suo sprint su lancio di Sommer, cross preciso sul quale arriva puntuale Thuram che impatta di prima intenzione e batte Muric, trovando la rete che lo sblocca.

27' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMM!!!

27' - Laurienté punta Bisseck e poi mette in mezzo per Berardi che cerca la magia col tacco, palla che però gli sfugge e finisce fuori.

26' - Lautaro si gira e calcia repentinamente da fuori area, palla fuori col capitano che reclama una deviazione non accontentato da Chiffi.

25' - Sponda di Lautaro che però viene colpito fallosamente da Muharemovic.

24' - Berardi colpisce Akanji che tenta di portare palla in avanti, punizione Inter.

22' - Laurienté lancia Doig con un bel lob che lo scozzese però non riesce a mettere in mezzo prima che la palla uscisse.

19' - Laurienté mette in mezzo, Sommer blocca a terra.

17' - Traversa di Dimarco. L'esterno vede Muric leggermente fuori dai pali e prova a sorprenderlo con una punizione maligna che si stampa sul legno orizzontale.

15' - Idzes calcia davanti a Sommer che respinge, il difensore parte però in posizione di fuorigioco. E leva la palla da ribadire in porta a Thorstvedt che invece era in posizione regolare.

13' - Dimarco a un soffio dal bis. Palla di Sucic per Bisseck che calcia, palla respinta da Muharemovic che finisce su Dimarco che prova il tiro a botta sicura mandando fuori di nulla. Poi però il guardalinee segnala che la palla era uscita prima del cross.

IL GOL DI BISSECK: Grande parabola da corner di Dimarco, il tedesco salta due piani sopra tutti e schiaccia con la testa punendo un Muric che sbaglia di netto la valutazione.

11' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN BIIIIIIIIIIIIIISSEEEEEEEEEEEECCCKKKKKKKKKKKK!!!

9' - Si sveglia l'Inter con Luis Henrique che servito da Zielinski dopo il tiro di Mkhitaryan ribattuto calcia sul corpo di Muric che manda in corner.

9' - Grande pressing del Sassuolo, Inter che fatica a trovare spazi.

7' - Punizione di Dimarco, Muric esce e afferra la palla in presa alta.

5' - Sassuolo che riparte con grande velocità dopo che Thorstvedt ha bloccato un tiro di Mkhitaryan. Ancora Laurienté punta Akanji poi mette per Pinamonti il cui tiro è debole e controllato da Sommer.

1' - Subito palla gol per il Sassuolo con Dimarco che intercetta con la testa il tiro di Kone, lanciato nel suo inserimento dall'assist di Laurienté.

18.00 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

17.59 - Berardi e Lautaro davanti a Chiffi per il sorteggio.

17.56 - Sassuolo e Inter in campo per il prepartita.

17.55 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Bel colpo d'occhio nello stadio di Reggio Emilia.

17.45 - Le due squadre tornano negli spogliatoi, tra pochi minuti si comincia al Mapei Stadium.

IL TABELLINO

SASSUOLO-INTER 0-2

MARCATORE: 11' Bisseck, 28' Thuram

SASSUOLO: 49 Murić; 6 Walukiewicz, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 42 Thorstvedt, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté.

In panchina: 12 Satalino, 16 Zacchi, 7 Volpato, 8 Nzola, 11 Boloca, 19 Romagna, 20 Fadera, 23 Garcia, 24 Moro, 25 Coulibaly, 35 Lipani, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 50 Bakola, 66 Pedro Felipe.

Allenatore: Fabio Grosso

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sučić, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Vecchi - Ceccon. Quarto ufficiale: Galipò. VAR: Camplone. Assistente VAR: Aureliano.

Note

Possesso palla: 45%-55%

Tiri totali: 6-9

Tiri in porta: 2-4

Corner: 3-2

Recupero: 1°T 2'.