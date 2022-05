Prima dell'ultima sfida di campionato contro l'Inter, Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha voluto ringraziare i tifosi blucerchiati dal proprio profilo Instagram: "Per ringraziarvi del supporto durante questo mio primo anno alla Sampdoria, chiudere in casa in questo modo era doveroso. Conquistiamo ufficialmente, sul campo, la salvezza. Ora bisogna raccogliere le ultime energie per Milano. Forza Sampdoria".