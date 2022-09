Prossimo avversario dell'Inter con la Roma nella sfida in programma sabato 1 ottobre alle 18 a San Siro, Tammy Abraham ha concesso un'intervista al Daily Mail, nella quale ha discusso le differenze tra Premier League e Serie A: "Entrambi i campionati hanno qualità che l'altro non ha. Il calcio italiano è molto tattico, le squadre vogliono impedirti il più possibile di segnare. Penso che le squadre si concentrino principalmente nell'evitare di far segnare, il che rende la vita per un attaccante più difficile. Una cosa che ho dovuto imparare velocemente è quella di prendermi i calci di punizione. I cosiddetti "cheap fouls", come li chiamiamo in Inghilterra, per far respirare la squadra, cose così".