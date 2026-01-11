INTER-NAPOLI 1-1 (10' Dimarco (I), 26' McTominay (N))
LIVE MATCH
HALFTIME REPORT - Un primo tempo volato praticamente via, fatto di intensità e di fiammate improvvise, agevolato anche da un Doveri che decide di intervenire pochissimo (appena quattro fischi per falli in tutti i 47 minuti di gioco). Inter che trova il vantaggio col colpo da biliardo di Federico Dimarco dopo un bell'inizio della squadra di Antonio Conte, Napoli che pareggia con l'imbucata di Scott McTominay nel momento in cui l'Inter sembrava aver preso le misure all'avversario. Poi Inter che controlla il gioco ma che nel finale rischia trovando però pronto Manuel Akanji. Gara al cardiopalma.
-------
45' + 2 - Finisce qui il primo tempo: Inter e Napoli a riposo sull'1-1 grazie ai gol di Dimarco e McTominay.
45' + 2 - Brivido finale per l'Inter con Lobotka che riesce a salvare un pallone che sembrava perso, servendo Politano il cui cross è anticipato da Akanji.
45' + 1 - Bisseck si divincola bene in area avversaria, gestendo bene il pallone tra tre difensori prima di calciare senza impensierire il portiere del Napoli.
45' - Saranno due i minuti di recupero.
44' - Milinkovic-Savic si alza e manda in corner il colpo di testa di Thuram bello ma centrale.
42' - Lautaro prova il tiro venendo murato, la palla arriva a Zielinski che calcia bene ma colpisce il capitano nerazzurro: palla fuori.
42' - Crossa Luis Henrique, palla che arriva a Di Lorenzo che di petto appoggia al proprio portiere.
40' - Altro duello vinto da Zielinski che ruba palla e prova il cross per Thuram, McTominay mette nuovamente il piede e appoggia per Milinkovic-Savic.
39' - Inter che prova a accelerare in questo finale, cross di Bisseck lanciato benissimo da Calhanoglu che viene spazzato via.
37' - Spinazzola batte una rimessa laterale ai limiti del cambio rimessa, San Siro protesta.
36' - Bravo Juan Jesus a controllare Thuram e anticipare il suo pallone.
34' - Doppio sgambetto di Elmas su Barella, Doveri interviene e redarguisce il macedone che poi stringe la mano all'avversario.
33' - Riapertura di Zielinski per Barella che trova qualcosa tra un tiro e un assist per Lautaro, palla che termina fuori.
31' - McTominay rende la pariglia a Zielinski strappandogli via il pallone e poi provando la conclusione parata da Sommer a terra.
30' - Thuram prova il lancio per Lautaro, anticipato da Milinkovic-Savic.
26' - MCTOMINAY! PAREGGIO DEL NAPOLI! Azione improvvisa del Napoli con lo scozzese che arriva coi tempi giusti sul cross da sinistra di Elmas, supera Akanji dopo aver anticipato Zielinski e infila alle spalle di Sommer.
25' - Imprecisione Di Lorenzo-Beukema, rimessa regalata all'Inter.
24' - Barella lancia Luis Henrique che prova il cross in area senza però guardare il panorama, il pallone è recuperato da Di Lorenzo che però soffre il pressing nerazzurro.
22' - Zielinski è una furia, terzo pallone recuperato magistralmente a metà campo dal polacco.
22' - Mugugna San Siro per un fischio di Doveri che punisce un intervento nemmeno troppo cattivo di Thuram su McTominay.
21' - Si apre una prateria davanti a Politano che però si decentra e prova un assist a Hojlund fermato da Dimarco.
20' - Si rialza Thuram, che poi prova a chiedere chiarimenti al quarto uomo Colombo. TIkus deve cambiare la maglietta.
19' - Altro scontro, stavolta fortuito, tra Juan Jesus e Thuram, il francese rimane a terra.
18' - Thuram prova lo sfondamento a destra, poi riesce a mettere in mezzo dove McTominay è prezioso nella copertura.
17' - Juan Jesus mura la conclusione di Bastoni, la palla arriva a Calhanoglu che calcia dalla distanza mandando alto.
15' - Azione da flipper dell'Inter, tra Thuram, Calhanoglu, Barella e Lautaro che invece di cercare l'uno-due calcia debolmente senza impensierire Milinkovic-Savic.
13' - Juan Jesus atterra Thuram che è pronto ad andare in avanti, Doveri non interviene.
IL GOL DI DIMARCO: Azione che nasce da un pallone sradicato da Zielinski a McTominay, Thuram conduce il contropiede servendo col terzo occhio Dimarco che brucia Di Lorenzo e trova un diagonale micidiale che non lascia scampo a Milinkovic-Savic.
10' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOO!!!!
8' - Thuram contrastato da due difensori che gli portano via palla, secondo Doveri regolarmente.
8' - Offensiva da sinistra del Napoli con Spinazzola, poi tentativo di tiro di McTominay che diventa cross per Politano anticipato da Bastoni.
5' - Sommer non è propriamente deciso nell'uscita su Hojlund parando comunque il pallone in due tempi sull'offensiva del danese, dopodiché Doveri ferma tutto per fuorigioco.
4' - Prova il filtrante Calhanoglu, che viene però murato da Juan Jesus.
3' - Bastoni prova il lancio per Dimarco, che non arriva per poco sul pallone.
-----
20.46 - Sarà del Napoli il calcio d'inizio del match: PARTITI!
20.45 - Lautaro e Di Lorenzo davanti a Doveri per il sorteggio.
20.43 - Inter e Napoli entrano sul terreno di gioco.
20.41 - Squadre nel tunnel, pronte ad entrare in campo.
20.30 - Rientra anche l'Inter, l'attesa agli sgoccioli: fra poco sarà calcio d'inizio a San Siro.
20.29 - Il Napoli torna negli spogliatoi.
-----
IL TABELLINO
INTER-NAPOLI 1-1
MARCATORI: 10' Dimarco (I), 26' McTominay (N)
INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.
In panchina: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
NAPOLI: 32 Milinkovic-Savic; 31 Beukema, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 22 Di Lorenzo, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 21 Politano, 19 Hojlund, 20 Elmas.
In panchina: 1 Meret, 14 Contini, 3 Gutierrez, 4 Buongiorno, 17 Olivera, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang.
Allenatore: Antonio Conte.
Arbitro: Doveri. Assistenti: Alassio - Colarossi. Quarto ufficiale: Colombo. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Di Paolo.
Note
Corner: 1-0
Recupero: 1°T 2'.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
