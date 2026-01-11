L'ex portiere Nando Orsi, intervenuto sulle frequenze di Televomero, ha parlato dell'avvicinamento alla sfida tra Inter e Napoli, in programma domenica sera a San Siro: "Se il Napoli dovesse perdere, a -7, direi che al 75/80% bisognerebbe dire addio al sogno Scudetto", le parole riprese da TuttoNapoli. Focus finale sugli arbitraggi: “VAR e arbitri? Quello che è inammissibile è che noi, che vediamo la partita al volo, su 100 volte abbiamo ragione 99. Loro dicono tutto il contrario. Io non riesco a capire se è un problema di interpretazione, se il problema è che gli arbitri non hanno mai giocato a calcio.