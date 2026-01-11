Nel pre-partita di Inter-Napoli, è intervenuto su Inter Tv, Yann Bisseck. Di seguito le sue parole: "Ci siamo preparati, siamo carichi e vogliamo vincere. Per noi è una grande opportunità, penso faremo una grande partita. Dobbiamo restare concentrati per 95 minuti, credere nelle nostre qualità. I nostri tifosi sono i migliori al mondo, speriamo siano carichi come lo siamo noi".