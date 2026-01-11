L'Atalanta è tornata a ragionare da Atalanta grazie a Raffaele Palladino, che dal suo insediamento ha portato la squadra a scalare la classifica fino ai piedi della zona europea. Come sottolineato da Marco Carnesecchi a Sky Sport dopo il successo della Dea contro il Torino: "I risultati portano entusiasmo, poi automaticamente arrivano le prestazioni - la premessa del portiere -. Il mister ci ha dato energia e voglia, poi è veramente forte a preparare le partite. Quando andiamo in campo siamo sicuri di mettere in difficoltà gli avversari, lo abbiamo fatto sempre, anche con l'Inter che è una delle più forti d'Europa: dopo un primo tempo in cui abbiamo giocato più bassi, poi nella ripresa abbiamo giocato a uomo. Il mister ci porterà lontano".