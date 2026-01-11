Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, si presenta davanti alle telecamere di DAZN per commentare la super sfida contro l'Inter al via tra pochi minuti a San Siro: "Chi è il favorito? Io sto sempre col mister, quello che dice va bene. Sono due grandi squadre, l'anno scorso è stato un bello scontro fino all'ultimo e speriamo di farlo anche quest'anno. Loro sono forti, lo stadio è incredibile... Sarà tosta".

Oggi l'importante è non perdere?

"Non è mai un segnale di debolezza rispettare il valore dell'avversario che in questo momento è alto. Noi pure, abbiamo i nostri problemi ma andiamo avanti. La partita può segnare uno spartiacque importante, il Milan ha pareggiato e oggi è uno scontro diretto. Serviranno determinazione e attributi".

C'è qualche giocatore che potrebbe arrivare a gennaio?

"In questo momento la squadra è rodata e non è facile toccare, rovinare gli equilibri è semplici. Vogliamo migliorare la squadra: se ci saranno le opportunità andremo a farlo, non è certo ma ci stiamo lavorando. Ci sono ancora 20 giorni il mercato di gennaio è ostico perché si gioca. Billing preso a gennaio fece gol all'Inter? Fummo fortunati, è un bravo ragazzo".