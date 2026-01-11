Nessuna novità dell'ultima ora: Cristian Chivu è pronto ad affidarsi al migliore undici al momento a sua disposizione per la supersfida di questa sera contro il Napoli. Dalle anticipazioni di Sky Sport arriva la conferma del 3-5-2 con il ritorno da titolare di Alessandro Bastoni in difesa con Yann Bisseck e Manuel Akanji, di Piotr Zielinski a centrocampo e della coppia d'attacco Marcus Thuram-Lautaro Martinez.

Ecco quindi il possibile 11 anti-Napoli: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.