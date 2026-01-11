Nessuna novità dell'ultima ora: Cristian Chivu è pronto ad affidarsi al migliore undici al momento a sua disposizione per la supersfida di questa sera contro il Napoli. Dalle anticipazioni di Sky Sport arriva la conferma del 3-5-2 con il ritorno da titolare di Alessandro Bastoni in difesa con Yann Bisseck e Manuel Akanji, di Piotr Zielinski a centrocampo e della coppia d'attacco Marcus Thuram-Lautaro Martinez.
Ecco quindi il possibile 11 anti-Napoli: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
Sezione: Focus / Data: Dom 11 gennaio 2026 alle 18:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Domenica 11 gen
- 20:50 LIVE - Inter-Napoli 1-0, 14': Juan Jesus atterra vistosamente Thuram, Doveri gli risparmia il giallo
- 20:24 Marotta: "Con Conte ci siamo salutati. Esterno destro? Non è facile trovare un profilo da Inter a gennaio"
- 20:20 Napoli, Manna a DAZN: "La partita di oggi può segnare uno spartiacque importante. Sarà tosta"
- 20:20 Cristian Chivu miglior allenatore del mese di dicembre: prima di Inter-Napoli, la consegna del premio
- 20:06 Napoli, Politano a DAZN: "L'Inter è forte, oggi sarà importante non perdere"
- 19:58 La Lazio si riscatta: un'autorete di Nelsson permette ai biancocelesti di vincere al Bentegodi di Verona
- 19:51 Bisseck a DAZN: "Abbiamo imparato tanto dalla gara d'andata. Hojlund? Dobbiamo difendere tutti insieme"
- 19:50 Atalanta, Carnesecchi: "Inter tra le più forti d'Europa, grazie a Palladino l'abbiamo messa in difficoltà"
- 19:44 Bisseck a ITV: "Faremo una grande partita. I tifosi dell'Inter sono i migliori al mondo, ci spingeranno"
- 19:29 Accordo Inter-Coca Cola, Dellacasa (Trade Marketing Director): "Guardiamo con entusiasmo a questa partnership"
- 19:15 Inter Women, Runarsdottir: "Siamo una famiglia. La sfida più grande? Tornare in campo dopo l'infortunio"
- 19:00 Lecce ko col Parma, mercoledì c'è l'Inter. Stulic: "Dobbiamo restare uniti e lottare insieme"
- 18:45 Udinese, Zaniolo si opera: due settimane di stop, ma con l'Inter non ci sarebbe stato comunque
- 18:32 Melgrati: "Julio Cesar era il mio idolo, ecco cosa vedevo in lui. Il mio posto del cuore in Brasile"
- 18:18 La convinzione di Orsi: "Se il Napoli perde a San Siro, dice quasi sicuramente addio allo Scudetto"
- 18:10 Sky Sport - Conto alla rovescia verso Inter-Napoli, Chivu verso l'impiego dell'11 migliore
- 18:04 Giordano: "Inter-Napoli sarà una bella partita ed equilibrata. Se Chivu vince, per Conte diventa complicato"
- 17:50 Milan, Allegri: "Niente calcoli per Inter-Napoli, pensiamo a noi. Mancano 36 punti per la Champions"
- 17:46 Inter-Napoli, la chiave di Zenga: "I partenopei in fase difensiva col 5-4-1, ecco cosa deve fare l'attacco"
- 17:35 Juve, Spalletti: "Strada spianata con tre-quattro vittorie? Non bisogna farsi fregare"
- 17:21 Carnevale: "Inter-Napoli sarà straordinaria, da giocare, da vedere. Forse, la partita dell'anno"
- 17:08 Il Milan stecca ancora: rossoneri fermati dalla Fiorentina sull'1-1, l'Inter può puntare la fuga solitaria
- 16:53 UFFICIALE - L'Al-Hilal ha fatto la sua scelta: sarà Pablo Marì il nuovo centrale di Inzaghi
- 16:38 Trevisani: "Inter-Napoli 1-0, la decide Calhanoglu. Scudetto? Nerazzurri favoriti, ma il campionato è lunghissimo"
- 16:24 Lecce, tre giocatori squalificati contro l'Inter. Di Francesco: "Ci vuole rabbia agonistica, ma Banda ingenuo"
- 16:10 videoDella Mora: "Finalmente il gol, sono contento. Siamo ripartiti bene dopo il ko col Lecce"
- 15:56 CorSera - Caos Nazionale: tramonta l'idea stage, si prova la via degli anticipi. Ma Fiorentina-Inter...
- 15:44 videoCarbone: "Abbiamo vinto 4-0 ma non è stata facile. Da Della Mora mi aspetto sempre delle partite così"
- 15:42 Nuovo stadio, emergono i primi spoiler: alcuni tifosi potranno vedere i giocatori nel tunnel
- 15:27 Primavera - Inter-Sassuolo, gli Up&Down: Della Mora finalmente a segno, bene anche Marello
- 15:12 Cosmi a sorpresa: "Bisseck e Rrahmani i giocatori decisivi di Inter-Napoli"
- 15:00 Primavera - L'Inter strapazza il Sassuolo: a Interello finisce 4-0 per la squadra di Carbone
- 14:57 D'Ambrosio: "Inter-Napoli, mi aspetto un calcio propositivo. Non sarà decisiva, anche se dovessero vincere i nerazzurri"
- 14:43 Inter-Napoli, stasera la sfida numero 160 in Serie A: i precedenti. Nerazzurri imbattuti nelle ultime 8 a San Siro
- 14:28 Lecce rimontato dal Parma: altro ko per Di Francesco. Che con l'Inter non avrà Banda, Ramadani e Gaspar
- 14:12 Footyheadlines - Inter, quarta maglia dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: le prime immagini
- 13:57 Moriero: "Inter in questo momento squadra più forte. Ma la strada per lo scudetto è lunga. E Conte..."
- 13:43 Mauro: "L'Inter ha il calcio d'attacco migliore. Stasera punto su Thuram da un lato e McTominay dall'altro"
- 13:27 Bianchi: "Inter-Napoli, macché partita scudetto. Sono 90' importanti, non già determinanti"
- 13:13 Ancora Berti: "Oggi per me Chivu è meglio di Conte e Inzaghi. Lautaro e Barella sono due extraterrestri"
- 12:59 Repubblica - Inter-Napoli, scontro direttissimo. Chivu ha una possibilità enorme e il silenzio di Conte è eloquente
- 12:44 Prandelli: "Inter-Napoli da 50 e 50. Chivu ha margini di crescita, non è mai banale e ha letture da allenatore"
- 12:30 Parma, Sorensen: "Abbiamo perso la gara contro l'Inter, ma abbiamo buone sensazione"
- 12:15 TS - Da Chivu l'ok all'operazione Cancelo: l'orizzonte non è cambiato. Frattesi e De Vrij possibili jolly
- 12:01 Corsera - Inter-Napoli, una grande notte per Chivu. Il tecnico nerazzurro è diverso da quello visto al Maradona
- 11:47 GdS - Bonucci a San Siro per Inter-Napoli, Gattuso in forse. E intanto lo stage della Nazionale sta per saltare
- 11:33 CdS - Luis Henrique alla decima gara di fila da titolare. Nuovo innesto a gennaio? C'è una sensazione
- 11:19 Boninsegna: "All'Inter anni indimenticabili, sono sempre stato interista. Lautaro? Con me l'avrei visto bene"
- 11:05 CdS - Temperature rigide, ma San Siro risponde presente: si viaggia verso il sold out, ma niente record di incasso
- 10:50 Bergomi: "Inter e Napoli forti e diverse, vedo equilibrio. I nerazzurri ti abbagliano sempre per come giocano"
- 10:36 Berti: "Conte nervoso, Chivu a livello comunicativo è un genio. Stasera mi aspetto un gol decisivo di Zielinski"
- 10:22 Materazzi: "Chivu, cambio di passo silenzioso. Inter forte, a Napoli ha perso per un rigore mai visto nella storia del calcio"
- 10:08 Calhanoglu: "Lotto per l'Inter e voglio dare sempre il 100%. Ruberei una qualità a Thuram e una a Bisseck"
- 09:54 GdS - Dai 'cervelli' Calhanoglu e Lobotka fino allo scontro tra difensori e attaccanti: i duelli di Inter-Napoli
- 09:40 Capello: "L'Inter è in un momento favorevole, Chivu può cambiare i giocatori e tenere sempre alto il livello"
- 09:26 Sacchi: "Napoli, l'assenza di Neres pesa. Vedo i nerazzurri leggermente favoriti, pochi attaccanti come Lautaro"
- 09:11 Qui Napoli - Neres assente, Conte sposta Di Lorenzo e Politano. In difesa Beukema è più avanti di Buongiorno
- 08:58 CdS - Chivu ha messo di nuovo Calhanoglu al centro del progetto dell'Inter: con il turco si parlerà di rinnovo
- 08:43 CdS - Tutto ok per Frattesi: Chivu decide oggi sulla convocazione. Per il rientro di Darmian c'è ancora da aspettare
- 08:29 GdS - Bisseck e Zielinski in vantaggio su Acerbi e Mkhitaryan: le scelte di Chivu contro il Napoli
- 08:15 Preview Inter-Napoli - Chivu si affida all'undici più brillante e affidabile
- 00:00 L'allenatore sul pallone
Sabato 10 gen
- 23:45 Frustalupi inquadra Inter-Napoli: "Importante a livello mentale, ma campionato ancora lungo"
- 23:31 Alfredo Bigatti, il 'Maradona del Polo': "L'Inter è molto bella da vedere. E adoro Lautaro"
- 23:17 Momento di forma, Inter al top nelle ultime cinque: dietro ai nerazzurri c'è la Juve di Spalletti
- 23:03 videoInter-Napoli, Hernanes ricorda l'esultanza dopo il 2-2: "La capriola più bella di sempre"
- 22:49 Sabatini inquadra il big match di San Siro: "Inter la più forte in Serie A, ma il Napoli ha risorse infinite"
- 22:35 Calhanoglu ritrova il Napoli, è la sua vittima preferita da nerazzurro: i numeri
- 22:20 Akanji a DAZN: "Mi sento a mio agio qui, Chivu mi ha dato fiducia. Domani vogliamo vincere"
- 22:05 Gol e assist, tra i difensori solo Grimaldo regge il passo di Dimarco in Europa: che numeri! E da quando è tornato all'Inter...