La Lazio prova a rialzarsi ottenendo i tre punti al Bentegodi di Verona contro l'Hellas. Dopo una gara equilibrata che non ha avuto grosse occasioni da registrare, il punteggio si sblocca al minuto 79, quando un'autorete di Nelsson beffa Montipò, permettendo alla Lazio di passare in vantaggio. Nel finale gli scaligeri ci provano con discreta convinzione, la formazione di Zanetti reclama un rigore per un'uscita in ritardo di Provedel, ma l'arbitro non va al VAR. Dopo un mese di digiuno, i biancocelesti tornano a sorridere. Altro ko pesante per i veronesi, sempre abbondantemente nei bassifondi della classifica.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 11 gennaio 2026 alle 19:58
Autore: Niccolò Anfosso
